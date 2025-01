Corrida São Silvestre em Areal - Foto: Divulgação/PMA

Corrida São Silvestre em ArealFoto: Divulgação/PMA

Publicado 31/12/2024 19:45

Areal - Na manhã desta terça-feira (31), o município de Areal foi cenário de uma emocionante edição da tradicional Corrida de São Silvestre, consolidando o evento como um marco no calendário esportivo da região. A competição teve a participação de 165 atletas oriundos de municípios como Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Miguel Pereira e Juiz de Fora, além de representantes locais.

Resultados de destaque:

1º lugar geral masculino: Yago Silva Werneck (Petrópolis)

1º lugar geral feminino: Isis Costa (Petrópolis)

A prova, que teve largada e chegada na Capela de São Silvestre, na Fazenda Velha, contou com um percurso de 6km e um ambiente de confraternização. Além de competir, os participantes demonstraram solidariedade ao contribuir com 1kg de alimento não perecível, destinado às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

O evento, organizado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Eventos da Prefeitura de Areal, contou com categorias diversificadas, troféus, medalhas e a energia vibrante do público.

“A Corrida de São Silvestre é mais do que uma competição. É um momento de celebração da força coletiva, da prática esportiva e da solidariedade, valores que queremos seguir cultivando em nossa cidade”, destacou o secretário de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, Beto Calçados.