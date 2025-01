Conferência ocorre no dia 24 de janeiro - Foto: Reprodução

Publicado 15/01/2025 22:00

Areal - Ocorre no dia 24 de janeiro, no CIAFETE, às 8h, a Conferência Municipal do Meio Ambiente de Areal. A etapa municipal é uma das mais importantes da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA) e tem como objetivo incentivar a ampla participação da população na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos, além de eleger delegados que representarão o município na etapa estadual. Para participar, os interessados devem se inscrever através do link

“A Conferência Municipal promove um amplo debate sobre as mudanças climáticas e como lidar com elas, incluindo a população no processo que antecede as ações efetivas a serem tomadas. Com o envolvimento e a participação de todos, conseguimos abordar os problemas e seus impactos de frente, e agir com mais consciência e eficácia.” afirma Gutinho Bernardes, prefeito de Areal.

A mobilização para as conferências municipais também é reforçada pelo Governo Federal e por organizações de representação dos municípios que integram a Comissão Organizadora da 5ª CNMA, como a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). “A participação dos municípios nas conferências do meio ambiente é de extrema importância por diversas razões. Primeiramente, os municípios estão mais próximos da população e, portanto, têm uma compreensão mais aprofundada das realidades locais e das necessidades específicas de suas comunidades. Essa proximidade permite que as ações e políticas ambientais sejam implementadas de forma mais eficaz”, explica Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Sobre a Conferência

Durante as conferências municipais, os participantes poderão apresentar propostas contra os efeitos causadores da emergência climática para os cinco eixos definidos pela 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: mitigação; adaptação e preparação para desastres; justiça climática; transformação ecológica; e governança e educação ambiental. Na ocasião, palestras sobre cada um dos eixos serão conduzidas a fim de promover a conscientização e o amplo debate acerca das questões ambientais.

Qualquer cidadão maior de 16 anos pode participar da conferência e votar nos/nas delegados/as. Poderão ser levantadas, por município, até dez propostas, sendo duas para cada um dos eixos temáticos. As propostas priorizadas serão encaminhadas para a Comissão Organizadora Estadual e serão incluídas no Caderno de Propostas que será debatido nas Conferências Estaduais.

Confira a Programação:

Manhã

- Palestras sobre os 5 eixos temáticos:

Mitigação: Dra. Olga Gomes - Geóloga, mestre em Ciências e doutora em

Geoquímica Ambiental. Professora no Instituto Três Rios/UFRRJ, atua em

geologia ambiental, hidrogeoquímica, contaminação em subsu-perfície,

hidrogeologia e avaliação de risco à saúde humana, com foco em questões

climáticas.

Adaptação e preparação para desastres: Tenente Coronel Diogo Rocha - Tenente Coronel do

CBMERJ, mestrando em Segurança e Defesa Civil (UFF) e em Administração Pública (FGV). Especialista em Liderança, Inovação e Gestão 3.0 (PUC) e graduado em Administração pela Unicarioca.

Justiça Climática: Dra. Joelma Gonçalves Ribeiro - Advogada, Mestre em Ciências Ambientais (Univ. de Vassouras), especialista em Direitos Humanos (Univ. de Coimbra) e Direito Ambiental (USP), com MBA em ESG (Chicago University). Professora de Direito na Univertix/Três Rios, Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RJ e Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

Transformação Ecológica: Dra. Natália Freitas - Bióloga, doutora em Ecologia (UFRJ) e especialista em Ciência de Dados (USP). Atua em pesquisas sobre ecologia, biomonitoramento de rios, geoprocessamento e

análise de impactos ambientais, com projetos de pós-doutorado na área.

Governança e Educação Ambiental: Cléber Ferreira - Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do INEA. Engenheiro Ambiental com 15 anos de experiência em conservação, responsável pela

criação de 20 Unidades de Conservação no Estado do Rio. Atua na preservação da fauna e flora fluminense, com foco na sustentabilidade e políticas públicas. MBA em Gestão de Negócios pela FGV em andamento.

Perito Judicial Ambiental e Consultor em Sustentabilidade com passagens por Petrobras, Arcelor Mittal e Ministério da Defesa.

Tarde:

- Grupos de trabalhos para discussão dos eixos

- Eleição de delegados para representação na Conferência Estadual

- Eleição de propostas para apresentação na Conferência Estadual