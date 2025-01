Vereadores reunidos pela primeira vez em 2025 - Foto: Divulgação/Câmara de Areal

Publicado 03/01/2025 23:41

Areal - Nesta sexta-feira (3), os vereadores recém-empossados em Areal realizaram a primeira reunião de 2025 na Câmara Municipal. Além disso, foram homologadas as indicações para assessores dos gabinetes dos parlamentares.

Os vereadores Álvaro Freitas, Valter Luís, Samuel Sanseverino, Robinho da Vila, Santana da Verdura, Luís da Papelaria, Felipinho Barros e Danilo Gouvêa se reuniram com o objetivo de estabelecer as prioridades legislativas para 2025, alinhar as ações, debater o novo regimento e promover a colaboração em prol do município.

"A união dos vereadores e o bom funcionamento da casa é fundamental para o desenvolvimento e crescimento de Areal”, destacou o 2º secretário, Valter Luís.