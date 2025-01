Domicílio Tributário Eletrônico - Foto: Reprodução

Domicílio Tributário EletrônicoFoto: Reprodução

Publicado 07/01/2025 13:59

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Fazenda e Planejamento, anunciou o lançamento do Domicílio Tributário Eletrônico, uma plataforma que visa simplificar e agilizar a comunicação entre a administração pública e os cidadãos.



O Domicílio Tributário Eletrônico é uma ferramenta digital que permite aos munícipes receberem notificações, comunicados e correspondências oficiais da prefeitura de forma rápida, segura e eco-friendly, diretamente em seus dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e computadores.



O que é o Domicílio Eletrônico?

O Domicílio Eletrônico é uma iniciativa da Prefeitura de Areal para modernizar o relacionamento com os cidadãos e empresas, reduzindo a necessidade de papel e simplificando processos burocráticos. Com essa plataforma, os munícipes terão acesso a serviços importantes, como comunicações e notificações, tudo de forma digital.



Como aderir ao Domicílio Eletrônico?

Para aderir ao Domicílio Eletrônico da Prefeitura de Areal, os cidadãos precisam apenas se cadastrar no site oficial dme.areal.rj.gov.br, fazer login via Gov.br (pessoas físicas) ou certificado digital (pessoas jurídicas) e realizar a adesão. É simples, rápido e totalmente gratuito. Ao aderir, os munícipes contribuem para tornar o processo de comunicação com a administração pública mais eficiente.

Para mais informações e para aderir ao Domicílio Eletrônico, os munícipes podem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 2257-3918.