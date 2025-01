1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente em Areal - Foto: Divulgação/PMA

Publicado 25/01/2025 18:00

Areal - Nesta sexta-feira (24) em um marco histórico, Areal promoveu a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente do município. O evento, que aconteceu no Ciafete, reuniu especialistas, autoridades locais, representantes da sociedade civil engajados em causas ambientais e cidadãos arealenses em torno de um objetivo comum: construir propostas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e eleger um delegado para representar o município na etapa estadual da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA).

Com palestras e debates focados nos cinco eixos definidos pela CNMA — mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental —, a conferência foi um momento de fortalecimento da governança ambiental local e conscientização da população, que participou de forma ativa dos debates proporcionados. No comando das palestras estiveram os especialistas Dra. Olga Gomes (mitigação), Tenente Coronel Diogo Rocha (adaptação e preparação para desastres), Dra. Joelma Gonçalves Ribeiro (justiça climática), Dra. Natália Freitas (transformação ecológica) e Cleber Ferreira (governança e educação ambiental).

Na parte da tarde, os participantes se dividiram em grupos de trabalho para aprofundar as discussões sobre os eixos temáticos e elaborar propostas para o enfrentamento das questões pautadas em cada eixo. Depois da apresentação das propostas, os participantes elegeram as soluções que serão levadas até a etapa estadual da CNMA.

Para representar o município na Conferência Estadual, os participantes elegeram, também, um delegado e um suplente. Ao todo, 6 pessoas se candidataram, mas o cargo ficou com Estefanie Barbosa, coordenadora ambiental, social e fundiária do Quilombo Boa Esperança, acompanhada da secretária de Meio Ambiente e Turismo, Yasmin Albuquerque, na posição de suplente.