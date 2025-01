Trabalho conjunto garantiu a apreensão do veículo - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 30/01/2025 16:05

Areal - Um homem foi preso em Areal, nesta quarta-feira (29), por receptação de um veículo clonado, após ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).O suspeito foi detido após a confirmação de que o carro em sua posse, um Nissan Versa prata, era fruto de clonagem e envolvia um roubo ocorrido no Rio de Janeiro.

Segundo a PM, a operação começou após a denúncia de que um carro com indícios de clonagem estava circulando no município. Após patrulhamento, o automóvel foi localizado e o proprietário alegou que o adquiriu em um grupo de trocas. De acordo com ele, foi oferecido um veículo antigo, cuja placa não se lembrava e um aparelho celular como parte da negociação.

No entanto, durante a apuração, o suspeito deu informações contraditórias a respeito da procedência do automóvel e do seu suposto proprietário, o que levantou suspeitas sobre a legalidade da transação. Com isso, a PM solicitou o apoio da PRF, que confirmou que o carro tinha placa clonada. O veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro no dia 5 de março de 2024, de acordo com o boletim de ocorrência registrado no sistema.

Com isso, o homem foi preso em flagrante por receptação e o veículo foi apreendido. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.