Prefeitura de Areal anunciou a mudançaFoto: Reprodução

Publicado 29/01/2025 13:03

Areal - A Prefeitura de Areal implementou um novo software de gestão, com o objetivo de promover mais transparência e eficiência na apuração do Índice de Participação dos Municípios (IPM).

A Declaração Anual para o IPM (DECLAN) é o documento que se destina à apuração do valor adicionado nas operações realizadas no Estado relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços alcançados pela incidência do ICMS, visando compor o cálculo do IPM na arrecadação do ICMS, uma das principais fontes de receita municipais, conforme disposto na Lei Complementar Federal n.° 63/90.

Para obter essa efetiva apuração do IPM, a Prefeitura Municipal de Areal informou que está utilizando um software de gestão, monitoramento e auditoria que permite ao Município participar de todo o processo de apuração, inclusive realizando eletronicamente notificações de indícios de inconsistências ou mesmo omissões da DECLAN.

Como funciona?

A equipe contábil poderá receber solicitações de envio dos arquivos de Escrituração Fiscal Digital (EFD) através do e-mail oficial: areal@sigmavaf.com.br. As informações serão verificadas pela Secretaria de Fazenda e Planejamento, a fim de assegurar o preenchimento adequado dos dados para a DECLAN.

Em caso de dúvidas no procedimento de processamento de informações fiscais, contatar o departamento técnico responsável pelo software através dos contatos abaixo:

(21) 2042-0419 / (21) 2018-6413

operacional.ri@sigmavaf.com.br