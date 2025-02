Câmara aprovou o texto para o novo plano de carreira - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 15:39

Areal - A Câmara Municipal de Areal aprovou na 2ª sessão extraordinária de 2025, realizada na última quarta-feira (29), o novo plano de carreira, cargos e vencimentos dos agentes fiscais da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Município de Areal.

O texto está formatado nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme disposto nos autos do Processo do TCE-RJ nº 224.486-2/2020, onde administração tributária, na forma prevista pela Constituição Federal, no artigo 37, XXII, determinou que adotassem providências no sentido de instituí-la com estrutura e pessoal condizentes com o pleno funcionamento de suas atividades.

Através do processo 008/2025 e mensagem 003/2025 do Poder Executivo, os Vereadores aprovaram o projeto por unanimidade em primeira e segunda votação e destacaram a importância da valorização da classe.