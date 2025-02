Veículo foi levado para a 106ª DP - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 05/02/2025 16:35

Areal - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro clonado na BR-040, em Areal. A ação aconteceu na madrugada de terça-feira (4), na altura do km 45 da rodovia.

Segundo a PRF, por volta das 1h, os agentes abordaram um veículo suspeito. Foi realizada a inspeção veicular, que apontou indícios de adulteração nos elementos identificadores do automóvel. Através do sistema operacional da polícia, foi possível constatar que o carro em questão possuía registro de roubo/furto há menos de 15 dias, sendo fruto de clonagem.



Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor informou ter recebido uma quantia em dinheiro para levá-lo do bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, até o município São Lourenço, em Minas Gerais.



A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia Civil, em Itaipava, Petrópolis.