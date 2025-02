Areal foi apontada como uma das cidades mais preparadas do estado - Foto: Divulgação

Areal foi apontada como uma das cidades mais preparadas do estadoFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 16:41

Areal - Em um levantamento realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), Areal foi reconhecida como uma das 17 cidades fluminenses mais preparadas para lidar com desastres ambientais, com planos de contingência atualizados e eficientes. O relatório apresentado pela Frente Parlamentar de Prevenção a Tragédias Naturais e em Defesa da Moradia Digna revelou que 82% dos municípios fluminenses não estão preparados para situações de risco causadas por mudanças climáticas.

De acordo com o deputado estadual Yuri Moura (PSOL), que coordena a Frente Parlamentar, “os planos de contingência são fundamentais para garantir uma resposta integrada e eficaz entre autoridades, comunidades e órgãos de Defesa Civil, reduzindo perdas materiais e preservando vidas. Além disso, esses planos permitem maior previsibilidade, melhor uso dos recursos e minimizam os impactos econômicos e sociais”, explicou em suas redes sociais.

Além dos planos de contingência, o relatório da Alerj ressalta a necessidade de investimentos contínuos em políticas públicas voltadas à resiliência climática, planejamento urbano sustentável e fortalecimento dos sistemas de alerta.