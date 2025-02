Projeto Areal Reflorestando - Foto: Divulgação

Projeto Areal ReflorestandoFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 15:44

Areal - Nesta quarta-feira (5), a secretária Yasmin Albuquerque e a equipe da Secretaria de Meio Ambiente estiveram na propriedade da Vinícola Arouca, no bairro Vila Dantas, para dar início ao primeiro processo de restauração do projeto Areal Reflorestando. Ao todo, 10 mil metros quadrados, ou seja, um hectare de área verde degradada será reflorestado gratuitamente por especialistas.

O Areal Reflorestando é uma iniciativa da Prefeitura de Areal, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, que conecta proprietários de terras com áreas a serem restauradas e empreendedores com compromissos ambientais a serem cumpridos. Ao unir essas duas esferas, o projeto viabiliza os processos de recuperação de grandes áreas verdes no município e contribui para a preservação do meio ambiente.

A propriedade do Arouca foi a primeira terra cadastrada e contemplada por este projeto, que foi lançado em junho do ano passado. O processo de reflorestamento, iniciado ontem, contará com monitoramento e acompanhamento contínuo por técnicos especialistas da Secretaria de Meio Ambiente durante quatro anos.

Para aqueles que tenham interesse em cadastrar sua propriedade para restauração gratuita de áreas degradadas, basta entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente através do Whatsapp: (24) 99250-7792