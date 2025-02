Viatura da Patrulha Escolar em Areal - Foto: Divulgação/Câmara de Areal

Publicado 12/02/2025 18:55

Areal - A viatura da patrulha escolar foi entregue em Areal na manhã da última segunda-feira (10). Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes os vereadores Valter Luís, Luís da Papelaria, Robinho da Vila e Santana da Verdura.

O programa “Patrulha Escolar” da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) é uma iniciativa dedicada a garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes, professores e funcionários das instituições de ensino públicas e privadas do estado. Implementado para criar um ambiente escolar mais seguro, o programa busca prevenir a violência, o uso de drogas e outros comportamentos de risco dentro e ao redor das escolas.



Composta por policiais especialmente treinados para atuar no contexto educacional, a patrulha escolar e de proteção à criança e ao adolescente atuará na cidade de Areal todos os dias da semana.



Em suas breves comunicações, os vereadores presentes destacaram a importância da conquista junto à Câmara de Areal, ao prefeito Gutinho Bernardes e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.