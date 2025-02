Segurança Presente pode chegar ao município - Foto: Divulgação

Segurança Presente pode chegar ao municípioFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 12:40

Areal - Na manhã desta quinta-feira (13), o deputado estadual Sergio Fernandes (PSD) protocolou uma indicação solicitando ao governador Cláudio Castro (PL) a implementação dos programas Segurança Presente e Patrulha Rural no município de Areal. No documento, o deputado solicita que o pedido seja estendido ao secretário de Estado de Polícia Militar, Cel. PM Marcelo de Menezes Nogueira.

A ação de Fernandes atende a uma solicitação do vereador Luís da Papelaria (PRD), o mais bem votado da história do município. De acordo com Sergio Fernandes, os programas são fundamentais para garantir a ordem e promover a segurança necessária aos cidadãos de Areal.

“Recebi esse pedido do amigo e parceiro de luta, o vereador Luís da Papelaria, e abracei a causa de imediato. Precisamos unir forças para avançar nessas pautas de extrema importância para o bem-estar da população”, disse Fernandes.