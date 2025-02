Etapa da Escola de Conselhos do Estado foi realizada em Areal - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 17:24

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, e em parceria com a Escola de Conselhos do Estado do Rio de Janeiro (ECERJ), sediou, nos dias 7 e 8 de fevereiro, um curso de formação continuada para Conselheiros Tutelares, Conselhos de Direitos e demais atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

O encontro, realizado no CIAFETE, contou com a presença de representantes de sete municípios: Areal, Mendes, Vassouras, Valença, Paraíba do Sul, Paty dos Alferes e Engenheiro Paulo de Frontin. A capacitação foi conduzida pela professora Cecília Cavalcanti, da UFRJ, e promoveu dois dias de aprendizado, troca de experiências e debates fundamentais para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à garantia de direitos.