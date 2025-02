Indivíduos foram levados para a 106ª DP - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 20:33

Areal - Um homem, de 21 anos, e outro, de 26, foram presos pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quarta-feira (12), em Areal, pelo crime de receptação, além do cumprimento de um mandado de prisão em aberto por crime previsto na forma da Lei Maria da Penha. A ação ocorreu na Rua João Pedro da Silveira.

Segundo a Polícia Civil, o jovem de 21 anos foi localizado pela PRF e identificado em virtude da integração com a 106º DP, já que ele era investigado por outros crimes recentes, como disparo de arma de fogo, ameaça, e dano com violência ou grave ameaça a pessoa. Além disso, o autor também já havia sido investigado por um roubo a transeunte, cometido em 2022, na Vila Dom Carlo, em Petrópolis.

Sendo assim, a equipe entrou em contato com outra equipe da PRF e com a 106ª DP, ao constatar também que o veículo em que eles se encontravam, um Kia Sorento, avaliado em R$ 60 mil, era produto de crime. De acordo com a investigação, o autor alegou que comprou o veículo pelo valor de R$ 30 mil sem receber qualquer documentação de propriedade do veículo de uma pessoa de Niterói, não tendo realizado qualquer consulta sobre a procedência do veículo ou sobre o vendedor.