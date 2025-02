Câmara Municipal de Areal - Foto: Arquivo

Publicado 19/02/2025 17:30

Areal - A Câmara Municipal de Areal irá realizar, nesta quinta-feira (20), uma audiência pública com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e com a Concer para debater os recorrentes acidentes fatais envolvendo veículos e pedestres no trecho da Rodovia BR-040 que passa pelo município.

A audiência será conduzida pela Comissão de Defesa dos Servidores Públicos, Defesa do Consumidor e Serviços Públicos e acontecerá no plenário Dr. Nilton Abdu, na sede da Câmara Municipal de Areal.