Movimento Arte na Praça, em Areal - Foto: Divulgação

Movimento Arte na Praça, em ArealFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 16:22

Areal - No último domingo (23), a Praça da Estação de Areal foi tomada por mais uma edição do Movimento Arte na Praça, uma celebração das artes e da cultura que envolve os arealenses de forma acessível e interativa. Dessa vez, essa festa promovida pela Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, serviu como um esquenta para o Carnaval, com diversas oficinas e atividades temáticas.

A programação contou com uma oficina de máscaras, e seguiu com uma mostra do filme “Quando a Banda Passa”, que contou a história da Banda Marcial de Areal. Logo depois do filme, a banda fez uma apresentação especial para os foliões, que depois participaram de uma oficina de samba, antes de dançar com a performance da Bateria da Amazonas.

Nos intervalos entre as atividades, ainda houve uma matinê com marchinhas de carnaval. Ao longo da tarde, como é tradicional, ocorreu a tradicional Feira de Produtos de Areal.