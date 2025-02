Câmara de Areal - Foto: Divulgação

Câmara de ArealFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 16:53

Areal - A Câmara Municipal de Areal convocou, nesta segunda-feira (24), os aprovados no concurso público realizado no ano passado a se apresentarem para que possam assumir os cargos. Ao todo, 11 aprovados no concurso foram chamados.

Os cargos preenchidos são: assessor de comunicação; auxiliar de serviços gerais; motorista; operador de áudio e vídeo; procurador; recepcionista; secretário geral da mesa; secretário geral das sessões; técnico em informática; técnico em contabilidade; e tesoureiro.

Todos os candidatos devem comparecer no Departamento Pessoal da Câmara, nos dias 10 e 11 de março, das 8h30 às 12h, munidos dos documentos necessários.