PM prende homem e mulher por tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

PM prende homem e mulher por tráfico de drogas na Região dos LagosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/12/2022 14:07 | Atualizado 29/12/2022 14:08

Uma mulher e um homem foram presos por tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos nesta quarta-feira (28).



No distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, uma guarnição realizava um patrulhamento quando teve a atenção voltada para uma motocicleta com dois ocupantes. Ao avistar a viatura, a acusada que encontrava-se na garupa, tentou esconder a mochila entre os mesmos, sendo então realizada a abordagem. Com a mulher, os agentes arrecadaram 380 buchas de maconha. O condutor afirmou ser moto táxi e que não tinha conhecimento sobre o material entorpecente. A criminosa afirmou ser de Duque de Caxias e que estava levando a droga para o distrito de Figueira. A mulher foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuada e presa.

Um Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, um elemento foi capturado com 380 buchas de maconha, 370 pinos de cocaína, 80 vidros de black lança, 90 pedras de haxixe e 70 pedras de crack. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.