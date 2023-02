A vítima, de 23 anos, foi identificada como Hallex Blendo Correa dos Santos Moretho, conhecido como Nininho. - Letycia Rocha (RC24h)

Um criminoso baleado durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (22) no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, morreu após ser atingido por um dos disparos. Ele havia sido socorrido ainda com vida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A vítima, de 23 anos, foi identificada como Hallex Blendo Correa dos Santos Moretho, conhecido como Nininho. Segundo a PM, o elemento possuía seis anotações criminais e cumpria pena no regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica.

A troca de tiros teve início durante uma operação policial no bairro Sítio. Durante uma incursão, os agentes foram recebidos com os disparos de arma de fogo por quatro criminosos e revidaram, dando início ao confronto. Um dos envolvidos foi encontrado baleado, caído ao solo e socorrido. Ele morreu pouco depois, já no hospital.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, durante a ação, os militares apreenderam uma pistola calilbre ponto 40 com dez munições, 424 tiras de maconha e 272 pinos de cocaína.