Confronto no Morro da Coca Cola, em Arraial do Cabo, deixa um baleado - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 22/02/2023 18:49

A Polícia Militar realizou uma incursão nesta quarta-feira (22) no Morro da Coca Cola, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, após receber denúncia sobre atividades suspeitas na região. No caso, um elemento acabou sendo baleado após entrar em confronto contra os agentes.

Segundo informações da Polícia, drogas foram apreendidas durante a ação e encaminhadas para a 132ª DP. Não há informações sobre a prisão de suspeitos.

Já o ferido, conforme a ocorrência, foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia tem intensificado as ações de combate ao crime na região, com o objetivo de garantir a segurança da população e coibir atividades ilegais. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelos crimes na área.