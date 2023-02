As comemorações já começaram nesta quinta (16), em uma estrutura, que faz parte do projeto "Tô no Rio", montada na Praia Grande. - ASCOM

As comemorações já começaram nesta quinta (16), em uma estrutura, que faz parte do projeto "Tô no Rio", montada na Praia Grande.ASCOM

Publicado 16/02/2023 17:20

Foi divulgado nesta quarta-feira (15) o cronograma de Carnaval para o município de Arraial do Cabo. As comemorações já começaram nesta quinta (16), em uma estrutura, que faz parte do projeto “Tô no Rio”, montada na Praia Grande.

Quem dará o ponta pé inicial no evento é o cantor Rubinho Oliveira, a partir das 18h.



A estrutura seguirá montada entre os dias 16 e 19 de fevereiro, das 14h às 20h. Além disso, no espaço, 15 artesãos da cidade participam da mostra de artesanato que vai funcionar de quinta-feira (16) à sábado (18), das 18h às 22h.



Confira a programação dos shows, que acontecem sempre às 18h:



16 de fevereiro – Rubinho Oliveira

17 de fevereiro – Diogo Costa

18 de fevereiro – Daniel D’Dane

19 de fevereiro – Banda Solariz