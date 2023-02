Arraial do Cabo

Polícia busca acusado matar morador de Arraial do Cabo com golpe "boa noite Cinderela"

Câmeras de segurança flagraram momento em que Carlos Eduardo e o acusado entraram juntos no estabelecimento. Suspeito saiu sozinho do local, vestido com as roupas da vítima

Publicado 15/02/2023 15:43 | Atualizado há 42 minutos