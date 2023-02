Os iPhones eram vendidos na própria cidade ou anunciados em sites de venda on-line, como produtos originais. - Letycia Rocha (RC24h)

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, nesta quarta-feira (15), uma operação contra a revenda de iPhones roubados no estado. A ação tem alvo em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e até o início da manhã, oito pessoas já haviam sido presas.

Conforme as investigações, os criminosos agiam no centro do rio de Janeiro e roubavam cerca de 160 aparelhos por mês. Os iPhones eram vendidos na própria cidade ou anunciados em sites de venda on-line, como produtos originais.

Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha atuava com máquinas de cartão e entregava os celulares em pontos de alto fluxo de pessoas, como estações de metrô. Os aparelhos eram vendidos com nota fiscal falsificada da Apple. No momento em que o comprador tentava ligar o telefone, descobriam que o iPhone estava bloqueado.

Durante a operação Ligação Direta, os agentes da 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) saíram para cumprir 19 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão na capital e nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Japeri, São Gonçalo e Arraial do Cabo. Dois dos alvos já estavam presos. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada da Capital.

Segundo o MPRJ, “a denúncia, oferecida em janeiro, relata que os criminosos utilizavam repetidamente os mesmos modelos de nota fiscal e números de IMEI — espécie de código de identificação do aparelho —, o que sinaliza que os crimes derivam de um mesmo tronco organizacional”.