Carnaval em Arraial do Cabo em 20202 / imagem ilustrativaRedes sociais

Publicado 14/02/2023 18:21

Na Região dos Lagos, foi discutido em Arraial do Cabo, durante reunião nesta segunda-feira (13), as medidas a serem tomadas para a segurança dos moradores e turistas no Carnaval. Na conversa, que juntou representantes do poder público, foram definidas estratégias operacionais para garantir o ordenamento.

Uma das medidas que já foram tomadas foi o aumento da segurança nas praias e ruas da cidade, através da Guarda Municipal, PROEIS, COMTRANS e Guarda-Vidas. Além disso, a Polícia Militar está contando com o efetivo extra de nove viaturas.

Os agentes da Segurança Pública estarão nas ruas, em regime de plantão, durante os dias de folia.

Em relação às providências que serão tomadas, de acordo com a prefeitura, a vigilância será redobrada nas praias.

“É importante lembrar que artigos como aparelhos de som, recipientes de vidro, drones sem autorização, barracas de acampamento, colchonetes e similares são algumas das proibições nas praias, sendo passíveis de apreensão e multa. Praias como Forno e Prainhas do Pontal do Atalaia restringem o acesso de animais domésticos”, orientou o município.

Já na área da saúde, além dos pontos de urgência que já funcional diariamente, serão posicionadas três novas tendas de atendimento, localizadas na Praia dos Anjos, Monte Alto e Figueira. Todas funcionarão entre 13h e 00h. Além disso, durante os serviços, 60 mil preservativos serão disponibilizados nas unidades.

Por fim, os banheiros químicos serão posicionados nas áreas de blocos.