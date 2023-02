O Corpo de Bombeiros foi acionado e o cadáver removido para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/02/2023 15:00

Um homem morreu afogado neste domingo (12) na Lagoa de Araruama, em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo. A vítima foi identificada como Saulo de Souza Soares, de 30 anos.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado por um pescador ao “passar a rede pela lagoa”. O rapaz havia saído para pescar com o pai. Uma testemunha que também estava pescando no local, informou que viu Saulo dentro da lagoa, com “a água na altura do peito” e logo depois não teve mais notícias da vítima.

