Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, é invadida por esgoto após forte chuva

Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, é invadida por esgoto após forte chuvaSabrina Sá (RC24h)

Publicado 08/02/2023 18:54

A Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, foi novamente invadida por uma língua de esgoto após as fortes chuvas que atingiram a Região dos Lagos na noite desta terça-feira (7). Com o grande volume de água que fica acumulada, as comportas responsáveis pelo escoamento são abertas ou simplesmente transbordam, levando também, muita sujeira para a praia.

A equipe de monitoramento da AREMAC (Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo) esteve no local, na manhã desta quarta-feira (8), para verificar a situação, atendendo reclamações de pescadores artesanais.

A passagem dessa água da chuva pelas galerias de esgoto pode comprometer a qualidade e poluir a água do mar, por isso um estudo é necessário para a liberação da praia.

“Não bastassem os diversos problemas que eles já enfrentam, como o turismo desorganizado e a falta de ordenamento nas praias, que prejudica diretamente as atividades extrativistas, ainda têm que conviver com a poluição do mar nestas circunstâncias, um problema que se arrasta sem solução há muitos anos.

Precisamos que as autoridades envolvidas na gestão da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, em especial o ICMBio, o INEA, Ministério Público Federal – MPF a Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo – RJ, a FIPAC e a Prefeitura de Arraial do Cabo tomem medidas enérgicas e definitivas para que esse problema seja resolvido. Aqueles que dependem do mar para seu sustento e de suas famílias, agradecem”, disse a AREMAC.

A Prefeitura de Arraial do Cabo está verificando o caso.

Cidade continua em estado de alerta

Arraial do Cabo continua em estado de alerta devido às fortes chuvas. A Defesa Civil informa que o risco de pancadas de chuva ao longo do dia permanece para toda esta quarta-feira (8).

Em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil através do whatsapp 22 98865-1113.

A Prefeitura informa que, durante a manhã, o município ainda registrava pontos de alagamentos e o escoamento da água acontecia normalmente nos lugares mais críticos. A Secretaria de Serviços Públicos operou para a retirada de lama e a limpeza das ruas.

Não há relatos de deslizamentos ou desabrigados e a Defesa Civil segue fazendo rondas pelo Centro e Distritos, monitorando a situação devido a continuidade das chuvas.

Somente em Monte Alto, o início das aulas foi adiado.

Devido ao solo encharcado, subida do Pontal do Atalaia foi, temporariamente, restrita a moradores e turistas hospedados no local. a Defesa Civil segue monitorando a área.