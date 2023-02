Acusados de praticar furtos em Arraial do Cabo são capturados pelo GAOp - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/02/2023 16:29

Dois homens acusados de praticar diversos furtos em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, foram capturados por agentes do Grupamento de Apoio Operacional (GAOp) da Guarda Municipal na manhã do último sábado (4).

Segundo a ocorrência, os agentes receberam informações sobre uma confusão generalizada na Avenida Leonel de Moura Brizola, onde os acusados estariam circulando no interior de um automóvel que havia sido flagrado por câmeras de segurança sendo utilizado durante os crimes na cidade.

O veículo foi interceptado por populares na altura do centro da cidade, que acionaram a Guarda Municipal. Os elementos são oriundos da comunidade Nova Holanda, no Rio de Janeiro e estavam em Arraial há 15 dias. Um dos acusados já possui anotações criminais por furto. Com eles foram apreendidas duas buchas de maconha.

A dupla foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), ouvida e responderá em liberdade. O automóvel foi apreendido.