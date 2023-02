Polícia Civil pede ajuda da população para identificar autora de furto em Arraial - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/02/2023 13:49

A Polícia Civil divulgou imagens de um furto cometido em uma farmácia no centro de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na última terça-feira (31) e pede ajuda da população para identificar a autora do crime.



De acordo com o vídeo capturado pelo circuito interno de segurança da drogaria Tamoios, localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, uma mulher, aparentando cerca de 40 anos, com pele clara, usando óculos de grau e cabelo amarrado para cima, retira produtos dermocosméticos avaliados em R$ 1.500 de uma das prateleiras, vai até um corredor ao lado, coloca as mercadorias no interior da bolsa, passa pelos caixas e sai do estabelecimento sem pagar a mercadoria.



A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e a Civil busca informações sobre a identidade e o paradeiro da acusada. A população pode repassar quaisquer informações sobre a criminosa pelo WhatsApp (22) 98113-6585. O sigilo e anonimato são garantidos.