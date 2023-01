Arraial do Cabo recebe 5ª edição do evento Polo no Mar - Divulgação

Arraial do Cabo recebe 5ª edição do evento Polo no MarDivulgação

Publicado 31/01/2023 13:42

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, recebe, entre sexta-feira (3) e domingo (5), a 5ª edição do Polo no Mar, evento esportivo que reúne atletas nacionais e internacionais. A campeonato acontece na Prainha, a partir das 14h no dia 3 e às 9h nos dias 4 e 5.

O evento receberá atletas de renome, como ex-jogadores de clubes como Flamengo, Fluminense e Botafogo, além atletas olímpicos.

“A nossa cidade está de braços abertos para este e os próximos eventos, que contribuem para a geração de emprego e renda para a nossa população, além de divulgar o município nacional e internacionalmente”, afirmou Eduardo Garcia, subsecretário de Esporte e Lazer de Arraial do Cabo.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer.