PM apreende cargas de drogas em Búzios e ArraialLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/01/2023 14:57

A Polícia Militar apreendeu, em menos de 24h, cargas de drogas em Armação dos Búzios e Arraial do Cabo, municípios da Região dos Lagos.



No final da manhã desta quinta-feira (26), o material entorpecente foi encontrado em uma área de mata no bairro Cem Braças, em Búzios, em um acampamento utilizado por criminosos para armazenamento e endolação de drogas. Na ação, foram arrecadados 1kg de maconha, 370 pinos de cocaína, um rádio transmissor, uma bucha de maconha e um documento de identidade. A ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) e ninguém foi preso.