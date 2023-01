A ocorrência foi registrada na 132ª DPe ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 132ª DPe ninguém foi preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/01/2023 13:54

A Polícia Militar apreendeu um carga de drogas no início da tarde desta quarta-feira (25) no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. O material foi localizado após informações de elementos vendendo entorpecentes na Travessa Martin Afonso.

Segundo a PM, os agentes foram até o local da denúncia e flagraram os criminosos em fuga. Eles deixaram para trás uma sacola contendo 254 pinos de cocaína e 98 sacolés de maconha.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e ninguém foi preso.