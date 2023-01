Inscrição para processo seletivo de Arraial do Cabo termina nesta sexta (27) - Divulgação

Publicado 26/01/2023 19:00

Encerra nesta sexta-feira (27), o edital de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado para criação de cadastro de reserva para vagas de contratação temporária na Rede Municipal de ensino de Arraial do Cabo, que está disponível no site da Prefeitura.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Município, na última sexta-feira (20). As inscrições são gratuitas, de forma presencial, na Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar, no horário de 9h às 12h e de 13h30 às 17h.

Nesta quinta (26), deverão comparecer na unidade escolar os candidatos interessados aos cargos de Professor Docente II C; Professor Docente II com especialização em Libras; Professor Docente II com especialização em Braile; Psicólogo; Professor Supervisor Educacional; Professor Orientador Educacional; e Professor Inspetor Escolar.

Na sexta-feira (27), os candidatos aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; Professor Docente I – Educação Física; Professor Docente I (todas as áreas) com curso de Atendimento Educacional Especializado; Professor Docente I – História; Professor Docente I – Geografia; Técnico de Enfermagem; Professor Docente I com especialização em Libras; Professor Docente I com especialização em Braile.

Sobre a inscrição:

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia da Identidade, CPF, Declaração de quitação eleitoral emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral; Certificado de Reservista (candidato masculino até 45 anos); Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Comprovante de residência; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos); Comprovante de Registro em Órgão de Classe, nos casos em que se aplicar; Comprovante de Habilitação Profissional (comprovante de escolaridade) para o cargo pretendido; Comprovante de experiência docente de no mínimo de 2 anos para os cargos de Professor Inspetor Escolar, Professor Orientador Educacional e Professor Supervisor Escolar; Laudo médicos – para pessoa com deficiência (PCD); Documentos comprobatórios para avaliação de títulos (cursos e formação acadêmica declarados para pontuação); Documentos pertinentes à comprovação de experiência profissional no cargo pretendido, quando declarado para pontuação.

O processo seletivo tem a validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

A remuneração varia de R$ 1302,00 a R$ 1630,47.

Do total de candidatos efetivamente convocados para contratação, serão

reservados 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência (PCD), nos termos da Lei nº 13.146/2015.

Para outros esclarecimentos, o candidato pode entrar em contato pelo e-mail processoseletivo.educacao@arraial.rj.gov.br