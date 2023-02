Arraial do Cabo

MP obriga Arraial do Cabo a resolver desordem de mesas e cadeiras na Prainha

O município tem um prazo de 10 dias, a contar da publicação feita nesta quarta-feira (1), para adotar as medidas, caso contrário, será imposta uma multa pessoal no valor de R$ 1.000,00 ao Prefeito e ao secretário de Ordem Pública, por dia de descumprimento do TAC

