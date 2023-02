Alunos do PROFESP - Internet

Publicado 31/01/2023 19:33

Começam na próxima segunda-feira (6) as inscrições para o Programa Força no Esporte (PROFESP), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. No total, serão disponibilizadas 80 vagas, sendo 40 para o Centro da cidade e 40 para os distritos de Monte Alto e Figueira. O programa atende crianças e adolescentes de 11 a 16 anos, possibilitando o acesso às atividades esportivas e culturais.

As atividades do Projeto acontecem em dias e horários fixos, estabelecidos pela Marinha do Brasil (terça e quinta-feira, das 13h às 16h).

Para inscrição, será necessário levar:

- Comprovante de matrícula na rede pública de ensino,

- Folha Resumo do Cadastro Único atualizada no município

- RG e CPF do Responsável

- RG ou certidão de nascimento e CPF da criança/adolescente

- Comprovante de Residência atualizado

- Atestado Médico de Saúde

- Uma Foto 3x4



Fique atento aos prazos! A inscrição vai até o dia 10 de março, de 8h às 16h, nos seguintes locais:



- CRAS Amado Julião Nascimento (CRAS Central) - Rua Vereador Simas, 108 - Praia Grande.

- CRAS José Henrique da Silva (CRAS de Figueira) - Rua São Januário, 53.

- CRAS Francisco Rodrigues (CRAS de Monte Alto) - Rua Geraldo Alves Cândido, 14 B.

Para mais informações, procure o CRAS mais próximo.