Três adolescentes são apreendidos com maconha e cocaína em Arraial do CaboLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/02/2023 13:56

Três adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, foram apreendidos com uma carga de drogas na madrugada desta segunda-feira (6) na Prainha, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição realizava um patrulhamento pela região quando teve a atenção voltada para dois elementos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os envolvidos tentaram fugir, mas um deles, de 15 anos, acabou sendo capturado com dois pinos de cocaína e R$ 60 em espécie.

Logo depois, a PM recebeu novas informações sobre o paradeiro do fugitivo, de 14 anos. No local da denúncia, os agentes encontraram o acusado com o comparsa de 17 anos. Com eles foram arrecadadas 11 buchas de maconha e R$ 60 em espécie. O adolescente mais velho disse aos militares que possuía mais quatro buchas da erva e R$ 40 em espécie em casa, que também foram apreendidos.

Os menores foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuados e permaneceram apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.