Publicado 07/02/2023 15:35

Dois homens foram presos com uma grande quantidade de cocaína na Praia Grande, em Arraial do Cabo, Município da Região dos Lagos na madrugada desta terça-feira (7).



De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu denúncia de que dois elementos estariam vendendo e armazenando entorpecentes na Rua São Francisco de Assis. Em diligência no local, a dupla foi abordada com uma parte do material ilícito. Ao serem indagados, um dos envolvidos franqueou a entrada dos militares na residência, onde o restante da carga foi localizado.



Na ação, a PM apreendeu 275 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e R$ 24 em espécie. Os acusados foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuados e presos.