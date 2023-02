Em apenas 40 minutos, cerca de 488 garrafas plásticas e 312 bitucas de cigarro - Divulgação

Publicado 14/02/2023 19:10

O projeto Mares Limpos chegou a sua terceira edição e, nesta terça-feira (14), em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, foi a vez das Prainhas do Pontal do Atalaia receberem a ação de limpeza.

Em apenas 40 minutos, cerca de 488 garrafas plásticas e 312 bitucas de cigarro, entre outros resíduos, foram recolhidos pelas equipes da Secretaria do Ambiente e Saneamento e da Funtec Ambiental.

Banhistas também se voluntariaram para participar e ajudaram a recolher o lixo deixado nas areias da praia e entre as pedras que compõe o cenário paradisíaco. Pela ajuda, eles receberam um eco copo personalizado, criado especialmente para a ação.

Amanhã é a vez da Prainha/Graçainha receber o projeto.