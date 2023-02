A polícia afirma que ele subtraiu os pertences da vitima, como telefone celular e roupas, com as quais saiu vestido - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/02/2023 15:43 | Atualizado 15/02/2023 18:56

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) busca informações sobre a identidade e paradeiro do autor de um golpe conhecido como ‘boa noite, Cinderela’ em um motel na Lapa, no Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Carlos Eduardo Rodrigues, de 37 anos, era de Arraial do Cabo e foi encontrada morta no quarto do estabelecimento no último dia 30 de janeiro. O caso é investigado como latrocínio – quando há roubo seguido de morte.

Conforme as investigações, câmeras de segurança do motel flagraram o momento em que Carlos Eduardo e o acusado entraram juntos no Hotel Estadual, que fica localizado na Rua do Rezende. Apenas o criminoso deixa o local logo depois. A polícia afirma que ele subtraiu os pertences da vitima, como telefone celular e roupas, com as quais saiu vestido.

Há indícios, ainda segundo as investigações, de que Carlos foi sedado bom ‘boa noite, Cinderela’, quando são colocadas drogas em uma bebida para dopar a vítima.

A DHC solicita que informações sobre o crime ou sobre a localização do suspeito sejam repassados para o Disque Denúncia pelo 2253 1177.