Segundo informações iniciais, a vítima foi executada com vários disparos a queima-roupa. - Ludimila Lopes (RC24h)

Segundo informações iniciais, a vítima foi executada com vários disparos a queima-roupa.Ludimila Lopes (RC24h)

Publicado 22/02/2023 16:18

Um homem identificado como Rodolfo Matias, de 38 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (20), na Rua Airton Senna, no bairro Figueira, em Arraial do Cabo. Segundo informações iniciais, a vítima foi executada com vários disparos a queima-roupa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, Rodolfo já estava sem vida. Polícias militares e civis estiveram na cena do crime e posteriormente a perícia foi realizada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Segundo a Polícia Militar, uma senhora chegou ao local, dizendo que conhecia a vítima. Posteriormente, uma mulher de 23 anos compareceu à localidade.

Em seguida, as duas começaram a discutir. Conforme a ocorrência, a mulher que apareceu primeiro acusava a jovem de ser amante da vítima. Com isso, ela foi encaminhada à 132ª DP (Arraial do Cabo), onde serviu como testemunha.

O caso foi registrado e está sendo investigado pelas autoridades competentes. No local, foi constatado que a vítima possuía diversas passagens policiais, como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, desacato e furto.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime ou as possíveis motivações para o assassinato.