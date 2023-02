Ação conjunta em Arraial resulta em prisão por tráfico de drogas durante Carnaval - Foto de Horácio CF Zone

Publicado 22/02/2023 18:11

Um homem em posse de 98 pinos de cocaína foi detido pela Guarda Municipal e a Secretaria de Postura de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na madrugada desta quarta-feira (22). A ocorrência aconteceu após denúncias de perturbação do sossego no distrito de Figueira.

Durante a operação, o secretário de Segurança Pública, Leandro Alex, avistou um homem sentado próximo ao local da denúncia e notou que ele estava em posse de uma sacola contendo material entorpecente.

Ao abordá-lo, foram constatados vários pinos de cocaína. O suspeito foi imediatamente detido e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O indivíduo permanece preso, aguardando os trâmites legais.