Publicado 24/02/2023 16:00

Um homem de 68 anos foi detido com uma arma de fogo no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, no final da manhã desta quinta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de transeuntes relatando que um elemento estaria embriagado e com um revólver e uma residência. Em diligência, um familiar franqueou a entrada dos militares na casa, onde, após revistar, a arma foi localizada.

O acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado, ouvido e liberado. O revólver permaneceu apreendido.