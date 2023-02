A Secretaria de Posturas continua a fiscalização para o cumprimento das leis e decretos do município durante todo o ano. - Letycia Rocha

A Secretaria de Posturas continua a fiscalização para o cumprimento das leis e decretos do município durante todo o ano.

Cerca de 300 equipamentos e produtos irregulares foram apreendidos pela Secretaria de Posturas durante o Carnaval em Arraial do Cabo. A ação ocorreu nas orlas, na faixa de areia das praias, lagunas, no pórtico de entrada na cidade e também no percurso dos blocos.

A operação resultou na apreensão de 17 amplificadores sonoros, sete notificações lavradas, quatro termos de apreensões, duas intimações lavradas, 248 fardos de cerveja, quatro garrafas de whisky, 55 bebidas não alcoólicas, quatro coolers e uma churrasqueira.

Os proprietários dos produtos que foram acautelados durante a ação têm 15 dias após o recebimento do Termo de Acautelamento para comparecer à sede da Secretaria, que fica na Rua Tóquio, n°52, Vila Canaã, e apresentar a identidade para retirar o produto, sob pena da adoção de medidas legais para o seu desfazimento.

A Secretaria de Posturas continua a fiscalização para o cumprimento das leis e decretos do município durante todo o ano.

Para denunciar irregularidades, entre em contato através do número de WhatsApp (22) 99705.5026.