Preservação Ambiental em chamas - Divulgação

Preservação Ambiental em chamas Divulgação

Publicado 27/11/2023 14:24

Na noite de domingo (26), um incêndio de grandes proporções devastou uma área de preservação ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol, próximo à Praia do Pneu, consumindo uma extensão equivalente a dez campos de futebol.



Durante a ação, seis agentes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo de Arraial do Cabo, apoiados por nove agentes do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados para conter as chamas.



Após um confronto contra o fogo, que se estendeu até a madrugada desta segunda-feira (27), a paisagem natural da região foi marcada por uma triste cicatriz.



O que teria motivado o incidente está sendo investigado pela Secretaria do Ambiente e Saneamento. Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936-1255.

Preservação Ambiental em chamas Divulgação

Preservação Ambiental em chamas Divulgação