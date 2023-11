Ana Clara Plácido, Maya, Miranda e Gui, atletas de Arraial do Cabo, conquistaram o título de campeões. - Rede social

Publicado 27/11/2023 15:38

Macaé foi palco do Mundialito de Altinha no último sábado (25), onde Ana Clara Plácido, Maya, Miranda e Gui, atletas de Arraial do Cabo, conquistaram o título de campeões.

Do grupo, não é a primeira vez que Ana Clara, destaque no esporte da região, se sobressai em competições. No 5º Campeonato de Altinha do Canaltaclasse, realizado em janeiro de 2022 em Vila Velha, Espírito Santo, Plácido já havia garantido o título de campeã e de melhor atleta.



Além deste, Ana Clara Plácido também se destacou no Campeonato de Altinha Alta Caravelas em Búzios, onde, ao lado de Gui Barreto, Gabriel Maia e Pipi, conquistou mais um título importante. A performance da atleta fez com que ela levasse a nomeação de melhor jogadora do torneio. Em outubro, participou e venceu um torneio de futevôlei em Araruama ao lado de Ramon Aveiro, na categoria misto intermediário, onde novamente foi reconhecida como a melhor jogadora.



A Altinha é um esporte que exige habilidade e coordenação, envolvendo o uso de várias partes do corpo, exceto as mãos, para manter a bola no ar. Este jogo, que é uma tradição nas praias, tem ganhado espaço em competições estruturadas, atraindo a atenção de públicos variados.



Para aqueles interessados em aprimorar suas habilidades na Altinha, Ana Clara Plácido oferece aulas no Estádio Municipal de Arraial do Cabo, às terças e quintas-feiras, a partir das 14h. As inscrições podem ser realizadas no local.