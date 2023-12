Rua Amaro José das Chagas e a Rua Cláudio Quintanilha, no distrito de Monte Alto. - Foto: Vanessa Rodrigues

Publicado 11/12/2023 17:02

Arraial do Cabo - A reinauguração da Praça Fabio de Sousa, em Arraial do Cabo, foi adiada para esta quarta-feira (13), às 18h. O espaço fica localizado entre a Rua Amaro José das Chagas e a Rua Cláudio Quintanilha, no distrito de Monte Alto.

O local seria entregue pelo município nesta terça-feira (12), mas precisou mudar para o dia seguinte, quarta, por conta das condições climáticas. Entre as novidades, de acordo com a prefeitura, está um novo parquinho e a quadra poliesportiva, que foi totalmente revitalizada.

Além disso, foram incluídos sanitários acessíveis, área de convivência com mesas de jogos, jardins, espaço coberto por um pergolado de madeira e outros. A reinauguração será aberta ao público e contará com a presença de autoridades políticas, como a do prefeito Marcelo Magno (PL).