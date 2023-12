Xande de Pilares, Toni Garrido e Yasmin Santos - Divulgação

Publicado 14/12/2023 18:51

Arraial do Cabo -

A contagem regressiva para a festa mais aguardada do ano está prestes a começar em Arraial do Cabo. A cidade recebe uma celebração repleta de música e um espetáculo de luzes imperdível na Praia Grande, a partir das 20h.



A programação começa no dia 29, com a energia contagiante de Toni Garrido. No dia 30, a cidade recebe o talento e a ginga incomparável de Xande de Pilares. E para encerrar a festa, no dia 31, Yasmin Santos promete encantar e emocionar a todos com seu vozeirão. À meia noite, uma espetacular queima de fogos vai saudar a chegada do novo ano.



A abertura dos shows será conduzida por talentosos artistas locais, que trazem a essência e a energia única de Arraial do Cabo para este espetáculo.