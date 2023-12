O suspeito de autoria, um homem de 37, foi alvejado e preso pela Polícia Militar durante a ocorrência. - Divulgação/ PM

O suspeito de autoria, um homem de 37, foi alvejado e preso pela Polícia Militar durante a ocorrência.Divulgação/ PM

Publicado 20/12/2023 14:39

Um idoso de 76 anos, identificado como Angelo Castro Cordeiro Lima, foi morto a pauladas e, posteriormente, teve o corpo carbonizado na tarde desta terça-feira (19), no Pontal do Atalaia, na Rua de Castro Neto, em Arraial do Cabo. O suspeito de autoria, um homem de 37, foi alvejado e preso pela Polícia Militar durante a ocorrência.

Conforme relato policial, uma guarnição da PM foi acionada por volta das 16h para atender uma ocorrência de violação de domicílio. Em grupos de Whatsapp da região, moradores estavam afirmando que, neste período, uma intensa movimentação de viaturas estava acontecendo na região. Relatos apontam, inclusive, que a localidade teria sido fechada, contudo, o fato não foi confirmado pelas autoridades.

No local, a guarnição conta que identificou o criminoso, identificado como C.C.P.d.J., armado. Conforme os agentes, ele estava muito alterado e chegou a apontar a arma para os oficiais. Relatos extraoficiais apontam que o elemento estaria sob efeito de drogas durante a ocorrência.

Diante da ameaça contra os policiais, o homem foi baleado e, posteriormente, socorrido pela emergência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o elemento, que foi preso em flagrante, foi encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Arraial do Cabo, onde encontra-se sob custódia policial.

Ainda no local do crime, um simulacro de pistola foi apreendido e, no quintal da casa, foi encontrado o corpo do idoso, que completaria 77 anos no próximo dia 25, carbonizado. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria assumido autoria do homicídio e afirmado que o “matou com pauladas”.