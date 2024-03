Segundo a polícia, após diligência, foram encontradas 320 unidades de lança-perfume, um celular, munições e R$ 1.550,00 em espécie - Polícia Militar

Publicado 11/03/2024 12:52

O clima está tenso em Arraial do Cabo, desde o início da tarde deste sábado (9), quando houve um tiroteio na trilha que dá acesso à Praia do Forno, no Morro da Coca-Cola. Segundo informações do 25º BPM, a polícia militar recebeu uma denúncia de elementos armados no local e seguiu até lá, onde avistaram o grupo, com cinco suspeitos, um deles atirou contra a PM, que revidou.



O homem morreu no local e um policial ficou ferido na perna. O agente foi socorrido pela guarnição do PROEIS e levado para o hospital.



O fato causou pânico entre as pessoas que estavam na trilha mas nenhuma delas se feriu.



Ainda conforme a PM, alguns dos suspeitos estavam de roupa preta e mochilas. Foram encontradas perto do suspeito uma pistola 9mm e uma bucha de maconha. Em seguida, após diligência, foram encontradas 320 unidades de lança-perfume, um celular, munições e R$ 1.550,00 em espécie.



A equipe ficou no local aguardando a remoção do corpo.



Até o fechamento desta matéria a ocorrência estava em andamento.