Criminoso, identificado como Jocimar Avelino de OliveiraDivulgação/PM

Publicado 02/04/2024 16:23

Arraial do Cabo - Na manhã desta terça (2), agentes da 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP) prenderam um homem considerado foragido da Justiça há dez anos. Contra o criminoso, identificado como Jocimar Avelino de Oliveira, havia um mandado de prisão em aberto desde 2014 pelo crime de roubo majorado. Ele foi capturado em Maricá.

O elemento, que atuava como pastor de uma igreja no bairro Calixto, em Silva Jardim, levava uma vida dupla, segundo as investigações. Ainda de acordo com a polícia, o crime foi cometido em Macaé.

O acusado foi encaminhado à 132ª DP e posteriormente será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.